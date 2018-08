"Fischers kleine Presseschau": Ex-Bundesrichter Thomas Fischer startet zweiwöchentliche MEEDIA-Kolumne

Hamburg (ots) - Brillant, böse, geliebt und gefürchtet: ThomasFischer, ehemals Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, sorgtinzwischen mit seinem publizistischen Urteil für Diskussionsstoff.Der renommierte Autor (u.a. "Fischer im Recht" bei Zeit Online) wirdkünftig regelmäßig für MEEDIA schreiben. Titel seiner zweiwöchentlicherscheinenden Medien-Kolumne: "Fischers kleine Presseschau".Seit Januar dieses Jahres hatte der 65-Jährige in loser FolgeBeiträge bei MEEDIA veröffentlicht, in denen er mit Leitmedien teilshart ins Gericht ging - für Alpha-Journalisten in den meisten Fälleneine unbequeme, aber stets lehrreiche Lektion. Mit seiner fachlichenExpertise hält der Ausnahmejurist einer gelegentlich betriebsblindenNachrichtenbranche schonungslos den Spiegel vor und regte so aufseine Weise zur Reflexion der Medienmacher über das eigene Handelnund die gesellschaftliche Verantwortung an.Nun geht Fischer bei MEEDIA in Serie. "Fischers kleinePresseschau" erscheint ab dieser Woche im 14-Tages-Rhythmus. DieKolumne wird "Nachlesen" aus und vor allem über Presse zum Themahaben, "eher etwas satirisch als besserwissend, aber in der Sacheklar und ernsthaft", wie der Autor anmerkt. MEEDIA-ChefredakteurGeorg Altrogge: "Ich freue mich, dass mit Thomas Fischer einer derprofiliertesten und reichweitenstärksten Kolumnisten Deutschlandskünftig regelmäßig für MEEDIA schreibt und die Positionierung desPortals als Debatten-Plattform mit ebenso scharfsinnig wiescharfzüngig vorgetragenen Beobachtungen unterstützt."Pressekontakt:Georg Altrogge, Chefredakteur MEEDIA040/431 79 47 - 0Original-Content von: Meedia, übermittelt durch news aktuell