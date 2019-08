Fischen mit Pater Nikodemus Schnabel: Feiertagsakzent an Mariä Himmelfahrt im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Feiertage sind Unterbrechungen des Alltags, und viele nutzen siefür Ausflüge. Benediktinerpater Nikodemus Schnabel besucht in seinerSendung "Ein guter Grund zu feiern" an Mariä Himmelfahrt, Donnerstag,15. August 2019, 17.50 Uhr, Familie Birnbaum in ihrerFischzuchtanlage. Neben dem Füttern der Tiere steht auch das Angeln,Schlachten und Ausnehmen auf dem Programm.Der Fisch ist ein altes christliches Symbol für das Leben.Schnabels Arbeit als Hilfsfischer wirft Fragen nach Leben und Sterbenauf, denn ihm wird klar, dass er hierbei anderen Lebewesenletztendlich das Leben nimmt.Seine Feiertagsausflüge führen Pater Nikodemus immer wieder zuaußergewöhnlichen Menschen in herausfordernden Situationen und gebenAnlass, sich Gedanken über das Leben zu machen.Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100 und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/lebenistmehrSendungsseite:https://zdf.de/gesellschaft/ein-guter-grund-zu-feiernhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell