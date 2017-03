Fisch düngt Pflanze: REWE geht neue Wege mit Produkten aus Aquaponik

Köln (ots) - Nachhaltiges Verfahren schont Ressourcen und setztauf LokalitätGemeinsam mit dem Berliner Start-up ECF Farmsystems engagiert sichREWE für ein ganzheitliches und umweltfreundliches Verfahren bei derProduktion von Barsch und Basilikum: Aquaponik. Die Aufzucht vonBuntbarschen mitten in Berlin wird kombiniert mit dem Anbau vonKräutern - denn diese werden durch das nährstoffreiche Wasser aus derFischzucht optimal gedüngt. Gleichzeitig verkürzt der lokale AnbauTransportwege und Kühlketten für mehr Nachhaltigkeit und Frische.Kunden können das nachhaltige Engagement ab sofort aktivunterstützen. Sowohl der Hauptstadtbarsch als auch dasHauptstadtbasilikum sind in ausgewählten REWE-Märkten in Berlin,Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern erhältlich.Aquaponischer Anbau spart Wasser und CO2In der modernsten Aquaponik-Farm Europas in Berlin-Schönebergunterstützen sich Fisch und Pflanze. Der Hauptstadtbarsch wird ineiner Aquakultur mit Bio-Futter und ohne Antibiotika aufgezogen sowieständig kontrolliert. Durch die Ausscheidungen der Fische reichertsich das Wasser mit vielen guten Nährstoffen an - und wird deshalbeinfach weiterverwendet. Zum Beispiel für das Hauptstadtbasilikum.Die in Hydroponik gezüchteten Pflanzen erhalten das Wasser alsnatürlichen Dünger. Verzichtet wird so auch auf Pestizide undGentechnik.Das innovative Verfahren spart nicht nur Wasser, sondern nutztauch das darin gelöste CO2. Im ECF Aquaponik-Kreislauf wird es fürdie Pflanzen als zusätzlicher Dünger verwendet und schließlich wiederin Sauerstoff umgewandelt. Das Ergebnis: eine bessere CO2-Bilanz.Urban Farming - also die Aufzucht und der Anbau mitten in der Stadt -garantiert gleichzeitig kurze Transportwege und Kühlketten fürfrischere und nachhaltigere Produkte in den Märkten.Weniger Plastik für mehr NachhaltigkeitREWE und ECF Farmsystems testen außerdem neue Wege in derTransportverpackung. Durch die kurzen Transportwege kann auf diePlastik-Bewässerungsschalen beim Basilikum verzichtet werden. Sokönnen jährlich sechs Tonnen Plastikmüll eingespart werden.Den Hauptstadtbarsch gibt es als Frischfisch ab dem 16. März inrund 140 ausgewählten REWE-Märkten. Das Hauptstadtbasilikum ist schonab dem 8. März erhältlich.Fotos zur Pressemeldung sind per E-Mail-Anfrage an presse@rewe.deerhältlich.Über REWE:Mit einem Umsatz von 17,7 Mrd. Euro (2015), rund 119.000Mitarbeitern und weit über 3.000 REWE Märkten gehört die REWE MarktGmbH zu den führenden Unternehmen im deutschenLebensmitteleinzelhandel. Die REWE Märkte werden als Filialen oderdurch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2015 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 52,4Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000Beschäftigten und 15.000 Märkten in 20 europäischen Ländern präsent.In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2015 rund 232.000 Mitarbeiterin rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 38,2 Milliarden Euro.Für Rückfragen:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell