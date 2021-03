Firstenergy: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "FirstEnergy":

An der Börse New York notiert die Aktie Firstenergy am 16.03.2021, 22:15 Uhr, mit dem Kurs von 35.25 USD. Die Aktie der Firstenergy wird dem Segment "Elektrische Dienstprogramme" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Firstenergy erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 10 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 7 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (41,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 17,73 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 35,25 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Firstenergy erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Firstenergy mit einem Wert von 20,11 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Stromversorger" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 44,25 , womit sich ein Abstand von 55 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Firstenergy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 32,15 USD mit dem aktuellen Kurs (35,25 USD), ergibt sich eine Abweichung von +9,64 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (32,21 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,44 Prozent), somit erhält die Firstenergy-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Firstenergy?

Wie wird sich Firstenergy nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Firstenergy Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Firstenergy Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken