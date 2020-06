First of Long Island: Dass es dann wirklich so schnell geht …

First of Long Island, ein Unternehmen aus dem Markt "Regionalbanken", notiert aktuell (Stand 19:45 Uhr) mit 16.34 USD etwas im Minus (-0.43 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ CM.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für First of Long Island entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die First of Long Island-Aktie hat einen Wert von 36,04. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (50,96). Wie auch beim RSI7 ist First of Long Island auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50,96). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für First of Long Island.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die First of Long Island-Aktie beträgt dieser aktuell 20,81 USD. Der letzte Schlusskurs (16,41 USD) liegt damit deutlich darunter (-21,14 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält First of Long Island somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (15,16 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,25 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der First of Long Island-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. In Summe wird First of Long Island auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 4,62 % ist First of Long Island im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (2,98 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,64 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.