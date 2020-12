First of Long Island Aktie: Deshalb verkauft ein Insider!

Teagle Walter C. Iii reichte am Dienstag, den 8. Dezember, ein Formular 4 bei der SEC ein. Der Insider verkaufte 4.985 Aktien der First of Long Island Inc (NASDAQ:FLIC) zu einem Durchschnittspreis von 18,00 Dollar. Nach der Transaktion erhöhte sich die Beteiligung der Führungskraft an First of Long Island Inc. auf 147.047 Aktien, wobei die Aktien von First of Long Island ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung