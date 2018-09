First /: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "First Financial":

An der Heimatbörse Xetra NASDAQ GS notiert First / per 28.09.2018 bei 50,2 USD. First / zählt zu "Regionalbanken".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses First / auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für First / heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 52,27 Punkten, zeigt also an, dass First / weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist First / auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 61,06). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Zusammen erhält das First /-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist First / mit einem Wert von 14,64 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Banking" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 26,05 , womit sich ein Abstand von 44 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der First / wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu First / vor. Das Kursziel für die Aktie der First / liegt im Mittel wiederum bei 50 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 50,2 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -0,4 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der First / insgesamt die Einschätzung "Hold".