First United: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Für die Aktie First United stehen per 24.06.2020, 15:30 Uhr 15.42 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. First United zählt zum Segment "Regionalbanken".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First United liegt bei einem Wert von 9,34. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsbanken" (KGV von 21,15) unter dem Durschschnitt (ca. 56 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist First United damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Technische Analyse: Die First United ist mit einem Kurs von 15,42 USD inzwischen +7,68 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -23,05 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,35 Prozent liegt First United 0,36 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Handelsbanken" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,99. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.