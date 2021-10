First UnitedAktie: Unfassbarer Gewinn!

First United, ein Unternehmen aus dem Markt "Regionalbanken", notiert aktuell (Stand 19:18 Uhr) mit 18.22 USD mehr oder weniger gleich (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Die Aussichten für First United haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. First United zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Buy"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Buy"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Buy"-Einstufung.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 7,4 und liegt mit 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 20,22. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält First United auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: First United hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 3,23 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3.11%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,12 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

