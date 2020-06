First Trust Small Cap US Equity Select ETF: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Am 28.06.2020, 23:37 Uhr notiert die Aktie First Trust Small Cap US Equity Select ETF mit dem Kurs von 17.05 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir First Trust Small Cap US Equity Select ETF einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob First Trust Small Cap US Equity Select ETF jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben First Trust Small Cap US Equity Select ETF auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um First Trust Small Cap US Equity Select ETF in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Sell". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass First Trust Small Cap US Equity Select ETF hinsichtlich der Stimmung als "Sell" eingestuft werden muss.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über First Trust Small Cap US Equity Select ETF in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über First Trust Small Cap US Equity Select ETF wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der First Trust Small Cap US Equity Select ETF von 17,05 USD ist mit -12,02 Prozent Entfernung vom GD200 (19,38 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 16,94 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +0,65 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der First Trust Small Cap US Equity Select ETF-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.