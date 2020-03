First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund: Was tun?

Für die Aktie First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund stehen per 11.03.2020, 18:09 Uhr 46.36 USD zu Buche.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 61,05 USD, womit der Kurs der Aktie (49,05 USD) um -19,66 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 61,99 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -20,87 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 71,66 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund auf dieser Basis überkauft (Wert: 72,28). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Sell" eingestuft. First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.