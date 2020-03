First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund. Die Aktie notiert im Handel am 12.03.2020, 11:31 Uhr, mit 54.22 USD.

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 4 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 4 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 79,06, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 74,18, der für diesen Zeitraum eine "Sell"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 68,98 USD. Der letzte Schlusskurs (54,39 USD) weicht somit -21,15 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (70,22 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-22,54 Prozent), somit erhält die First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.