First Trust Germany AlphaDEX® UCITS ETF: Macht jetzt ein Investment Sinn?

Interessantes Beta bei First Trust Germany AlphaDEX® UCITS ETF

Um charttechnische Änderungen in ein Zusammenhang mit den Makroökonomischen Kursbewegungen zu bringen, genügt oftmals ein Blick auf das Beta. Das Beta gibt die relative Schwankungsbreite eines ETFs im Verhältnis zum Gesamtmarkt an. Dabei wird die Empfindlichkeit eines ETFs bezüglich Kursänderungen im gesamten Marktes gemessen.



