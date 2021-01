First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund: Tief bewertet?

An derBörse notiert First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund per 13.01.2021, 06:25 Uhr bei 51.82 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 4 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund-Aktie ein Durchschnitt von 48,51 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 51,82 USD (+6,82 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 51,09 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,43 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund?

