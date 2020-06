First Trust China AlphaDEX Fund: Lohnt sich die Aufruhr?

First Trust China AlphaDEX Fund weist am 13.06.2020, 16:51 Uhr einen Kurs von 24.55 USD an der Börse auf.

Wie First Trust China AlphaDEX Fund derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 5 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die First Trust China AlphaDEX Fund derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 24,44 USD, womit der Kurs der Aktie (24,55 USD) um +0,45 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 23,29 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +5,41 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der First Trust China AlphaDEX Fund ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die First Trust China AlphaDEX Fund-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 57,97, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 41,29, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Analysteneinschätzung: Für die First Trust China AlphaDEX Fund sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 1 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu First Trust China AlphaDEX Fund vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die First Trust China AlphaDEX Fund. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 8 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -67,41 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 24,55 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".