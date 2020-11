First Trust AlphaDEX US Consumer Discretionary Sector Index ETF: Wirklich lohnenswert?

An derBörse notiert First Trust AlphaDEX US Consumer Discretionary Sector Index ETF per 15.11.2020, 09:16 Uhr bei 28.22 CAD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir First Trust AlphaDEX US Consumer Discretionary Sector Index ETF einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob First Trust AlphaDEX US Consumer Discretionary Sector Index ETF jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der First Trust AlphaDEX US Consumer Discretionary Sector Index ETF von 28,22 CAD ist mit +6,57 Prozent Entfernung vom GD200 (26,48 CAD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 24,79 CAD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +13,84 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der First Trust AlphaDEX US Consumer Discretionary Sector Index ETF-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen First Trust AlphaDEX US Consumer Discretionary Sector Index ETF. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von First Trust AlphaDEX US Consumer Discretionary Sector Index ETF für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält First Trust AlphaDEX US Consumer Discretionary Sector Index ETF für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist First Trust AlphaDEX US Consumer Discretionary Sector Index ETF insgesamt ein "Hold"-Wert.

