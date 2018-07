First Tractor: Unmöglich!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie First Tractor, die im Segment "Investitionsgüter" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 23.07.2018 an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 2,52 HKD.Unser Analystenteam hat First Tractor auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 40,27 und liegt mit 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Machinery) von 78,08. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält First Tractor auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

