First Tractor: Reagiert die Aktie?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie First Tractor, die im Segment "Investitionsgüter" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 19.03.2020, 02:28 Uhr, an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 1.31 HKD.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für First Tractor entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben First Tractor auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um First Tractor in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass First Tractor hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 35,76 und liegt mit 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 60,02. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält First Tractor auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt First Tractor mit einer Rendite von -38,5 Prozent mehr als 35 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,33 Prozent. Auch hier liegt First Tractor mit 38,17 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.