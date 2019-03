First TractorWar das alles, ?

Per 06.03.2019, 15:31 Uhr wird für die Aktie First Tractor am Heimatmarkt Hong Kong der Kurs von 2,13 HKD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Investitionsgüter".

Unsere Analysten haben First Tractor nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 2,24 Prozent liegt First Tractor 0,24 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Maschinen" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,99. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist First Tractor mit einem Wert von 35,76 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Maschinen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 57,75 , womit sich ein Abstand von 38 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der First Tractor führt bei einem Niveau von 42,86 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 29,58 ein Indikator für eine "Buy"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".