First -Southern Pines NC: Da kann man nur noch staunen

Der Kurs der Aktie First -Southern Pines NC steht am 08.10.2019, 11:44 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 35.61 USD. Der Titel wird der Branche "Regionalbanken" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für die First -Southern Pines NC sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 1 Buc, 1 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu First -Southern Pines NC vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die First -Southern Pines NC. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 34 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -4,49 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 35,6 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Hold". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der First -Southern Pines NC von 35,6 USD ist mit -1,66 Prozent Entfernung vom GD200 (36,2 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 35,84 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -0,67 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der First -Southern Pines NC-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,32 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt First -Southern Pines NC damit 17,66 Prozent unter dem Durchschnitt (7,34 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 7,4 Prozent. First -Southern Pines NC liegt aktuell 17,72 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".