First Solar investiert kräftig – Chance für die Aktie?

680 Millionen US-Dollar nimmt First Solar (WKN: A0LEKM) in die Hand, um eine neue Fabrik für Solarzellen in Ohio zu bauen. Die Firma will so ihren US-Produktionsoutput verdoppeln.

First Solar, Inc. ist ein international tätiges Unternehmen aus der Photovoltaikbranche mit Hauptsitz in den USA. Das Unternehmen stellt Dünnschicht-Solarmodule her und bietet umfassende Photovoltaik-Systemlösungen an.

Wie der Konzern mitteilte, wird die Anlage in Lake Township circa 500 Arbeitsplätze in der ...





