First Solar: Startet die Aktie bald durch?

Weitere Suchergebnisse zu "First Solar":

First Solar (WKN: A0LEKM) hat kürzlich bekanntgegeben, eine neue Fabrik zur Produktion von Solarzellen und letztlich Solarmodulen in Arizona hochzuziehen. Laut CEO Mark Widmar sollen dort Solarmodule, mit denen bis zu 3 GW Strom jährlich produziert werden können, hergestellt werden.

Bei First Solar mit Hauptsitz in Tempe, Arizona (USA) handelt es sich um ein international tätiges Unternehmen der Photovoltaikbranche, das in erster Linie auf die Produktion von Dünnschicht-Solarmodulen spezialisiert ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.