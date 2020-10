First Solar: Analysten uneinig!

Weitere Suchergebnisse zu "First Solar":

Mit Blick auf den Bericht von First Solar, Inc. (NASDAQ:FSLR) für das dritte Quartal am Dienstag ändern Analysten an der Wall Street ihre Haltung gegenüber dem Solarunternehmen.

Die Analysten von First Solar

Roth Capital-Analyst Philip Shen stufte First Solar von Neutral auf Kaufen hoch, wobei das Kursziel von 65 auf 100 Dollar angehoben wurde. Der Analyst der Credit Suisse, Michael Weinstein, stufte First ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



