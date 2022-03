First Solar-Aktien: Warum sie fallen…

First Solar, Inc. (NASDAQ:FSLR) werden am Mittwochmorgen um 15,8 % niedriger bei 63,70 $ gehandelt, nachdem das Unternehmen schlechter als erwartet ausgefallene Umsatzergebnisse für das vierte Quartal und eine Prognose für das Geschäftsjahr 22 veröffentlicht hat.

Überblick

First Solar meldete einen Quartalsgewinn von 1,23 $ pro Aktie und übertraf damit die Konsensschätzung der Analysten von 1,06 $ um 16,04 Prozent. First Solar meldete ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung