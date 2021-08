First Solar Aktie: Der größte Solarproduktionskomplex der Welt?

Weitere Suchergebnisse zu "First Solar":

First Solar Inc(NASDAQ:FSLR) hat wie geplant mit dem Bau seiner dritten Produktionsstätte in Ohio im Wert von 680 Millionen Dollar begonnen. Die neue 3,3-Gigawatt-Anlage wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2023 in Betrieb gehen.

Wie funktioniert die neue Anlage?

Die Anlage wird den Standort des Unternehmens im Nordwesten von Ohio auf eine jährliche Gesamtkapazität von 6 GW erweitern und damit zum größten



