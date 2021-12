First Solar Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Kurs der Aktie First Solar steht am 29.12.2021, 22:34 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 87.35 USD. Der Titel wird der Branche "Halbleiter" zugerechnet.

Die Aussichten für First Solar haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 31,3 liegt First Solar unter dem Branchendurchschnitt (61 Prozent). Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" weist einen Wert von 79,66 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für First Solar. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 62,44 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass First Solar momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist First Solar auf dieser Basis überkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Sell"-Rating. First Solar wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 21 Analystenbewertungen für die First Solar-Aktie abgegeben. Davon waren 8 Bewertungen "Buy", 11 "Hold" und 2 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die First Solar-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 2 als Hold und 1 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 108 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 23,64 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (87,35 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält First Solar somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.