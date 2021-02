First Solar Aktie: Der Ausbruch steht bevor!

Weitere Suchergebnisse zu "First Solar":

Die Aktie des amerikanischen Photovoltaikunternehmens First Solar hat sich trotz Corona-Pandemie sehr positiv entwickelt. Oder muss es in diesem Fall nicht heißen wegen Corona, schließlich haben Nachhaltigkeitsthemen wie erneuerbare Energie in den letzten Monaten einen großen Börsenhype entfacht. Bei der First Solar-Aktie zeigt die Kurve seit Mitte März nach oben. Im Oktober wurde ein dichtes Widerstandsband zwischen 72 und 82 USD ...



