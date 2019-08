First Small Cap Value AlphaDEX: Das sieht interessant aus!

Für die Aktie First Small Cap Value AlphaDEX wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GM am 11.08.2019, 20:15 Uhr, ein Kurs von 32.65 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir First Small Cap Value AlphaDEX einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob First Small Cap Value AlphaDEX jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der First Small Cap Value AlphaDEX-RSI ist mit einer Ausprägung von 77,35 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 58,99, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen First Small Cap Value AlphaDEX. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der First Small Cap Value AlphaDEX von 32,62 USD ist mit -5,75 Prozent Entfernung vom GD200 (34,61 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 33,68 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -3,15 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der First Small Cap Value AlphaDEX-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.