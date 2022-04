First Sensor Aktie: Veränderung im Vorstand!

Mit Wirkung zum 14. April 2022 hat der Aufsichtsrat der First Sensor AG Thibault Kassir, Senior Vice President und General Manager TE Sensors, zusätzlich zu Robin Maly und Dirk Schäfer zum Mitglied des Vorstands der First Sensor AG bestellt. Ziel ist es, die Aktivitäten der First Sensor AG noch enger mit der Business Unit Sensors der TE Connectivity AG zu… Hier weiterlesen