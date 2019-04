First Republic Bank: Glauben Sie das?

Für die Aktie First Republic Bank stehen per 05.04.2019, 11:24 Uhr 104,59 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. First Republic Bank zählt zum Segment "Regionalbanken".

Unser Analystenteam hat First Republic Bank auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: First Republic Bank hat mit einer Dividendenrendite von 0,69 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,74%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsbanken"-Branche beträgt -2,05. Aufgrund dieser Konstellation erhält die First Republic Bank-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die First Republic Bank-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Buy"-, 6 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (102,9 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -1,63 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 104,6 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält First Republic Bank eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist First Republic Bank mit einem Wert von 19,55 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Handelsbanken" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 24,09 , womit sich ein Abstand von 19 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.