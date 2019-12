First Republic Bank-CA: Kaufen, verkaufen oder halten?

Per 14.12.2019, 03:02 Uhr wird für die Aktie First Republic Bank-CA am Heimatmarkt New York der Kurs von 113.91 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Regionalbanken".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für First Republic Bank-CA entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: First Republic Bank-CA erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 14 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 6 "Buy"-, 8 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für First Republic Bank-CA aus dem letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (108,33 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -6,3 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 115,62 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. First Republic Bank-CA erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von First Republic Bank-CA für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält First Republic Bank-CA für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist First Republic Bank-CA insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der First Republic Bank-CA von 115,62 USD ist mit +15,76 Prozent Entfernung vom GD200 (99,88 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 108,61 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +6,45 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der First Republic Bank-CA-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.