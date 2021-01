First Republic Bank Aktie: Ergebnisausblick!

First Republic Bank (NYSE:FRC) veröffentlicht am Donnerstag, den 14. Januar, die nächsten Ergebnisse. Bereiten Sie sich mit der ultimativen Vorschau von Benzinga auf die Q4-Ergebnisse der First Republic Bank vor.

Nettoeinkommen, Gewinn und Gewinn pro Aktie

Der Gewinn und insbesondere der Gewinn pro Aktie (EPS) sind nützliche Messgrößen für die Profitabilität eines Unternehmens. Der Gesamtertrag, der auch als Nettoeinkommen bezeichnet wird, entspricht den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung