First Quantum Minerals verfehlt die Analystenprognosen!

First Quantum Minerals hat die Ergebnisse per erstes Quartal 2018 am Donnerstagabend präsentiert. Dabei wurden die Analystenprognosen leider nicht getroffen, weshalb sich die Aktie im europäischen Handel am Freitagvormittag leicht negativ entwickelt. Charttechnisch betrachtet wird der Kurs kurzfristig bei 12 Euro je Aktie (Frankfurt) durch eine Trendlinie unterstützt. Sollte diese in den nächsten Tagen nicht halten können, ist eine Korrektur zunächst ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.