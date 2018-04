First Quantum Minerals: Ergebnisse im Fokus!

Die First Quantum Minerals Aktie hat sich seit Anfang 2016 kontinuierlich nach oben gehangelt (in Euro). Es steht seit dem Tief im Januar 2016 ein Zugewinn von fast 810 % zu Buche. In der ersten Hälfte des vergangenen Jahres korrigierte sie den steilen Anstieg, fand aber einen technischen Support durch den 100-Wochen-Durchschnitt und erreichte zu Beginn des aktuellen Jahres wieder das ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.