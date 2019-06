First -Puerto RicoGeht es endlich los, ?

An der Heimatbörse New York notiert First -Puerto Rico per 12.06.2019, 09:24 Uhr bei 10,05 USD. First -Puerto Rico zählt zum Segment "Regionalbanken".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir First -Puerto Rico einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob First -Puerto Rico jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt First -Puerto Rico mit einer Rendite von 22,64 Prozent mehr als 14 Prozent darüber. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 9,34 Prozent. Auch hier liegt First -Puerto Rico mit 13,3 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der First -Puerto Rico-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 9,9 USD. Der letzte Schlusskurs (10,05 USD) weicht somit +1,52 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 10,91 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-7,88 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für First -Puerto Rico ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die First -Puerto Rico-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Derzeit schüttet First -Puerto Rico niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 1,57 Prozentpunkte (1,22 % gegenüber 2,78 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".