First -Puerto Rico: Grund zur Freude?

Für die Aktie First -Puerto Rico stehen per 30.08.2020, 02:00 Uhr 5.83 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. First -Puerto Rico zählt zum Segment "Regionalbanken".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir First -Puerto Rico einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob First -Puerto Rico jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der First -Puerto Rico-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 7,17 USD. Der letzte Schlusskurs (5,83 USD) weicht somit -18,69 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (5,55 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,05 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der First -Puerto Rico-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die First -Puerto Rico-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: Bei First -Puerto Rico konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei First -Puerto Rico in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Buy". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies honorieren wir mit einer "Buy"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt First -Puerto Rico für diese Stufe daher ein "Buy".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 11,73. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von First -Puerto Rico zahlt die Börse 11,73 Euro. Dies sind 44 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Handelsbanken" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 20,79. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei First -Puerto Rico?

Wie wird sich First -Puerto Rico nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur First -Puerto Rico Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige First -Puerto Rico Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken