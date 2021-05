First Private: Kommentar zum April 2021

10.05.2021 – Auch im April setzte sich die feste Tendenz an den Aktienmärkten fort, beflügelt von zuversichtlichen Konjunkturperspektiven und zunehmend konkreter werdenden Öffnungsperspektiven in denjenigen Ländern, die in Sachen Covid-Infektionszahlen voran kommen.

Die jetzt dynamischen Fortschritte bei den Impfungen führen in vielen Ländern absehbar schon in wenigen Wochen zu exponentiell sinkenden Fallzahlen. Gleichzeitig hielt die US-Notenbank trotz höherer Inflationsdaten



