First National: Was man jetzt noch wissen sollte!

In unserer neuen Analyse nehmen wir First National unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Die First National-Aktie notierte am 17.08.2018 mit 29,61 CAD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Unser Analystenteam hat First National auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: First National hat mit einer Dividendenrendite von 6,24 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,61%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Specialty Finance"-Branche beträgt +3,63. Aufgrund dieser Konstellation erhält die First National-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: First National wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.

3. Technische Analyse: Die First National ist mit einem Kurs von 29,61 CAD inzwischen +2,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +5,34 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.