First National: Pleite oder Chance?

Für die Aktie First National stehen per 31.12.2019, 04:50 Uhr 38.17 CAD an der Heimatbörse Toronto zu Buche. First National zählt zum Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung".

Unsere Analysten haben First National nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei First National aktuell 5, Damit ergibt sich eine positive Differenz von +2,15 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". First National bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 14,85 und liegt mit 20 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Thrifts & Hypothekenfinanzierung) von 12,42. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält First National auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die First National-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (38,25 CAD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -0,91 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 38,6 CAD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält First National eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.