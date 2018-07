First National: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Für die Aktie First National stehen per 24.07.2018 29 CAD an der Heimatbörse Toronto zu Buche. First National zählt zum Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung".Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für First National heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 34,26 Punkten, zeigt also an, dass First National weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist First National weder überkauft noch -verkauft (Wert: 43,69), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Zusammen erhält das First National-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.

Weiterlesen...