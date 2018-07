First /NC: Wie jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "First Bancorp":

Am 27.07.2018 ging die Aktie First /NC an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 41,94 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Regionalbanken".

Die Aussichten für First /NC haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,58 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt First /NC damit 22,52 Prozent über dem Durchschnitt (12,06 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Banking" beträgt 13,86 Prozent. First /NC liegt aktuell 20,72 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die First /NC 3 mal die Einschätzung buy, 1 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu First /NC vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 41,94 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -1,05 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 41,5 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Hold"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,95 Prozent und liegt damit 1,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Banking, 2,58). Die First /NC-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.