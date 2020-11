First Mining meldet Ernennung von VP, Environment and Community Relations

Quelle: IRW Press

Vancouver (Kanada), 17. November 2020. First Mining Gold Corp. (TSX: FF, OTCQX: FFMGF, Frankfurt: FMG) („First Mining“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Stephen Lines zum Vice President, Environment and Community Relations per 1. Dezember 2020 bekannt zu geben. Herr Lines wird für die Leitung der Umwelt-, Genehmigungs- und Community-Relations-Tätigkeiten von First Mining verantwortlich sein.

Steve verfügt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung