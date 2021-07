First Mining gibt die Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung 2021 bekannt

Quelle: IRW Press

Die Aktionäre genehmigen die Ausschüttung von Treasury Metals-Aktien und -Warrants

30. Juni 2021 – Vancouver, Kanada – First Mining Gold Corp. („First Mining“ oder das „Unternehmen“) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FRANKFURT: FMG) freut sich, die Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung des Unternehmens, die am 30. Juni 2021 virtuell in Vancouver stattfand (die „Jahreshauptversammlung 2021“), bekannt zu geben.

Auf der Jahreshauptversammlung 2021 waren insgesamt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung