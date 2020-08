First Mining berichtet über den aktuellen Stand des Goldprojekts Pickle Crow

Quelle: IRW Press

Auteco erfüllt erste Ausgabenanforderung

11. August 2020 – Vancouver, Kanada – First Mining Gold Corp. (“First Mining” oder das “Unternehmen”) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FRANKFURT: FMG) gibt erfreut bekannt, dass Auteco Minerals Ltd (“Auteco”)(ASX:AUT) First Mining darüber informiert hat, dass es die ersten Explorationsausgaben in Höhe von 750,000 $ entrichtet hat, die im Rahmen der Earn-in-Vereinbarung über das Goldprojekt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung