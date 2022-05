First Mining Gold Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

First Mining Gold und die Kursrendite – der Vergleich Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,05 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt First Mining Gold damit 39,52 Prozent unter dem Durchschnitt (21,47 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 21,47 Prozent. First Mining… Hier weiterlesen