First Midwest: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "First Midwest Bancorp":

Der Kurs der Aktie First Midwest -Il steht am 11.10.2021, 09:51 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 19.51 USD. Der Titel wird der Branche "Regionalbanken" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir First Midwest -Il auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der First Midwest -Il führt bei einem Niveau von 37 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 40,82 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 79,24 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt First Midwest -Il damit 68,84 Prozent über dem Durchschnitt (10,41 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 9,34 Prozent. First Midwest -Il liegt aktuell 69,91 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Dividende: First Midwest -Il schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,88 % und somit 0,22 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,11 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".