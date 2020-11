First Midwest -Il: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "First Midwest Bancorp":

Für die Aktie First Midwest -Il aus dem Segment "Regionalbanken" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 23.11.2020, 03:47 Uhr, ein Kurs von 14.28 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: First Midwest -Il erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu First Midwest -Il vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (13,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -5,46 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 14,28 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. First Midwest -Il erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. First Midwest -Il weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,93 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 3,08 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,85 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der First Midwest -Il liegt bei 40, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die First Midwest -Il bewegt sich bei 38,17. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

