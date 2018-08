Lohnt sich das wirklich, First Mid Illinois Bancshares?

An der Heimatbörse Xetra NASDAQ GM notiert First Mid Illinois Bancshares per 13.08.2018 bei 40,52 USD. First Mid Illinois Bancshares zählt zu "Regionalbanken".

Unser Analystenteam hat First Mid Illinois Bancshares auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der First Mid Illinois Bancshares beläuft sich mittlerweile auf 38,26 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 40,52 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,91 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 40,43 USD. Somit ist die Aktie mit +0,22 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist First Mid Illinois Bancshares mit einem Wert von 15,05 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Banking" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 27,19 , womit sich ein Abstand von 45 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Derzeit schüttet First Mid Illinois Bancshares niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Banking. Der Unterschied beträgt 2,35 Prozentpunkte (0,25 % gegenüber 2,6 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".