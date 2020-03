First MerchantsWas kommt nun, ?

First Merchants, ein Unternehmen aus dem Markt "Regionalbanken", notiert aktuell (Stand 09:49 Uhr) mit 23.28 USD fast gleich (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für First Merchants. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 58,44 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass First Merchants momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist First Merchants auf dieser Basis überkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Sell"-Rating. First Merchants wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für First Merchants beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,72 Prozent und liegt mit 1,64 Prozent über dem Mittelwert (2,08) für diese Aktie. First Merchants bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Die Aktie von First Merchants gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 8,77 insgesamt 60 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 21,8 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".