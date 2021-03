First Majestic wurde in Mexiko als Unternehmen mit sozialer Verantwortung geehrt

Quelle: IRW Press

5. März 2021. FIRST MAJESTIC SILVER CORP. (AG: NYSE; FR: TSX) (das „Unternehmen“ oder „First Majestic“) freut sich bekannt zu geben, dass seine drei Bergbaubetriebe in Mexiko – die Silber-Gold-Mine San Dimas, die Silber-Gold-Mine Santa Elena und die Silbermine La Encantada – allesamt für ihre nachhaltigen Betriebspraktiken mit dem „Socially Responsible Business Distinction Award 2021“ (in der spanischen Landessprache ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung